Полският президент с изненадващ ход срещу правителството на страната

Полският президент Карол Навроцки обяви, че няма да подпише закона, който трябваше да позволи на страната да използва около 43,7 млрд. евро от европейски заеми за модернизация на армията. Решението му предизвика остра реакция от страна на правителството на премиера Доналд Туск и изостри политическото напрежение във Варшава, съобщи Ройтерс.

Спорният закон е свързан с европейската програма за заеми в областта на отбраната „Действия за сигурност на Европа“ (SAFE), чрез която държавите членки могат да получат средства за укрепване на военния си потенциал. Полша е сред страните, които биха могли да се възползват най-сериозно от този финансов механизъм.

В телевизионно обръщение към нацията Навроцки заяви, че схемата представлява сериозно финансово бреме за страната. По думите му става въпрос за „огромен външен заем“, който ще трябва да бъде изплащан в продължение на десетилетия.

„Механизмът SAFE означава заем в чуждестранна валута със срок от 45 години и лихвени разходи, които могат да достигнат до 180 млрд. злоти“, каза полският президент.

Навроцки предупреди, че в крайна сметка тежестта ще падне върху полските граждани. Според него общата сума, която страната ще трябва да изплати, може да надхвърли значително размера на полученото финансиране.

„Поляците могат да се окажат принудени да върнат двойно повече от полученото, докато основните печеливши ще бъдат западните банки и финансови институции“, заяви той.

Държавният глава изрази и опасения, че механизмът дава прекалено големи правомощия на европейските институции. Според него съществува риск Брюксел да спира изплащането на средства чрез механизми за условност, което би могло да ограничи политическата автономия на страната.

„Сигурността на Полша не може да зависи от решения, вземани извън страната“, подчерта Навроцки, като добави, че има съмнения и относно конституционната съвместимост на част от предлаганите правила.

Спорът около програмата SAFE се превърна в поредния епизод от продължаващото противопоставяне между президента и проевропейското правителство на Доналд Туск. Различията между институциите често затрудняват приемането на ключови политически решения.

Националистическата опозиционна партия "Право и справедливост" също се обяви срещу инициативата. От формацията твърдят, че схемата за европейски заеми за отбрана може да ограничи свободата на Полша да избира партньорите си при закупуване на военна техника, включително отношенията със САЩ – основния стратегически съюзник на страната.

Според критиците на програмата тя може да увеличи дълговата тежест на държавата и да позволи по-голямо влияние на европейските институции върху вътрешните решения на Варшава.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com