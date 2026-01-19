Още една страна в Европа въведе „съпруг 1“ и „съпруг 2“

В Европа продължават с налагането на еднополовите бракове като практика.

Поредна държава замени определенията за съпруг и съпруга в брачните свидетелства с "първи съпруг" и "втори съпруг".

Това е Полша, става ясно от публикация на официалния уебсайт на Министерството на дигитализацията на републиката.

Според него в момента се подготвя съответна заповед за промяната.

Както обяснява министерството, такава стъпка се дължи на необходимостта да се гарантира изпълнението на решението на Съда на Европейския съюз, което принуждава Варшава да признае еднополовите бракове, сключени и в други страни от общността.

"Предложените промени включват неутрални по отношение на пола имена на колоните: "първи съпруг" и "втори съпруг", се казва в доклада.

На 25 ноември 2025 г. Съдът на Европейския съюз издаде присъда по делото на двама поляци, според което Полша ще трябва да признае еднополовите бракове, сключени в други страни от общността.

В момента полското законодателство не признава еднополовите съюзи, а конституцията на страната определя брака като съюз между мъж и жена.

