Изненада! Полша обяви откъде са долетели дроновете

Полският външен министър Радослав Сикорски заяви, че дроновете са влезли във въздушното пространство на страната от съседни страни, предава полската телевизия TVP.

"Тези дронове са влетели в нашето въздушно пространство не само от Украйна, но и от Беларус", каза дипломатът.

Според него Полша не вижда причина да прекъсва дипломатическите отношения с Русия.

"В дипломацията се поддържат канали за комуникация не само с приятели, но и с конкуренти и противници. Затова засега не виждам причина за прекъсване на дипломатическите отношения", каза Сикорски на съвместна пресконференция с украинския си колега Андрей Сибиха.

През нощта на 10 септември няколко дрона паднаха на територията на Полша. Изтребители на НАТО излетяха във въздуха, инцидентът доведе до временното затваряне на няколко летища, включително във Варшава. Премиерът Туск поиска да бъде задействан чл 4 от Колективния договор на НАТО, но няма обща декларация на съюзниците.

Руското министерство на отбраната обяви, че на 10 септември не са планирани цели за унищожаване в Полша. Беларус път преди 2 дни обяви, че е информирало Варшава, че дронове летят към Полша.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com