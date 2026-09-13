Решение на САЩ разтресе Полша! Туск избухна
Решението на САЩ на изтегли 5000 свои военни от Германия разтресе Полша. Изтегляне на американските войски от Германия е катастрофална тенденция, напи...
Следете всички новини, анализи и коментари за Туск. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Решението на САЩ на изтегли 5000 свои военни от Германия разтресе Полша. Изтегляне на американските войски от Германия е катастрофална тенденция, напи...
Спонтанни празненства в Унгария след историческата победа на ТИСА
Туск призова поляците незабавно да напуснат страната
Влезли са и от Беларус
Двама незабавно са били изведени от сцената
Опозицията скочи срещу Туск, премиерът готви невиждана армия
Как ще реагира населението на новината
Получените 200 места в полския Сейм обаче са под необходимите 231 за формиране на правителство
Сблъсъкът между двамата лидери определя политиката на Варшава от 2007 г. насам
След по-малко от половин година управление на Румен Радев
Той допусна явни грешки, включително и в личния си живот, заявява европейският политик
Редовните парламентарни избори са начинът всеки гражданин да изрази своето мнение
Голямата седморка не се и опита да прикрие, че е твърде малка, за да се справи с кардиналните проблеми
Туск на Г-7: Да поканим Срещата в Биариц започна с новини от Тръмп
Евролидерите обсъждат в четвъртък какви отстъпки могат да направят за споразумението с Лондон
Предполагаемото изключване на Гърция от Шенген не е решение. Това, което трябва да направим, е да защитим външните си граници. Това заяви председателя...
Президентът на ЕС се съобрази с исканията на Лондон Председателят на Европейския съвет Доналд Туск се съобрази с искането на Великобритания да прекра...
Бежанците, които идват в Европа, трябва да бъдат задържани в затворени центрове до 18 месеца, за да бъдат проверени за връзки с терористи и идентифици...
Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и председателят на Европейския съвет Доналд Туск бяха задържани в турския курорт Анталия, където...
ЕС прикани всички европейци да спазят минута мълчание в понеделник в 11.00 ч. по Гринуич (13.00 ч. българско време) в памет на жертвите на атентатите...