"Дейли мейл": Броени часове до атака срещу Иран

Ако сутринта вървеше мълвата, че САЩ ще нанесе удари по Иран до дни, то вече пресата събощава, че това ще се случи до броени часове. И то на фона на очакваната първа среща днес на Съвета за мир.

Тръмп заяви преди срещата, че членовете на Съвета са обещали 5 милиарда щатски долара за възстановяване – малка част от обещаните 70 милиарда долара, нужни за повторното изграждане сгради и инфраструктура в палестинската територия, разрушена от две години на война. Очаква се членовете да поемат ангажименти да изпратят хиляди военнослужещи за международни сили за стабилизация и полицаи за опазване на реда там.

“Най-великите лидери в света ще се присъединят към Съвета за мир“, заяви Тръмп пред репортери по-рано тази седмица. “Мисля, че този съвет има потенциала да се превърне в най-резултатния съвет, който някога е бил съставян“, добави той.

В същото време, "Дейли мейл" съобщава, че Доналд Тръмп е бил принуден да участва в спешна среща за Иран, след като висш съюзник на САЩ предупреждава, че президентът е готов да нанесе удар „до ​​часове“.

Тръмп е свикал висшите си съветници на брифинг в Белия дом в сряда, за да обсъдят продължаващата ядрена криза с Иран, според доклад на Axios.

През последните седмици Тръмп нареди най-голямото военно струпване на пехотна, военноморска и въздушна огнева мощ на границата на Иран от инвазията в Ирак през 2003 г. насам.

Потенциална военна операция в Иран може да продължи седмици и да се превърне в по-широка регионална война, насочена към сваляне на режима на аятолаха. Източници твърдят, че Израел би подкрепил САЩ в съвместни военни усилия.

Днес полският премиер и съюзник в НАТО Доналд Туск призова всички полски граждани да се евакуират от Иран, защото това може да не е възможно само за часове.

„Моля, напуснете Иран незабавно... и не ходете в тази страна при никакви обстоятелства“, каза Туск.





