Кремъл скочи! Остро предупреждение за Иран

Руският външен министър Сергей Лавров отправи тежко предупреждение, че всеки нов американски военен удар по Иран ще има сериозни последици. В интервю за саудитския канал "Ал Арабия", цитирано от Ройтерс, той призова за сдържаност и дипломатическо решение, което да позволи на Техеран да развива ядрена програма единствено за мирни цели. Изявлението идва в момент на ново напрежение между Вашингтон и Техеран. Двете страни вече проведоха индиректни преговори в Женева.

„Последствията няма да са добри. Вече имаше удари по Иран, по ядрени обекти под контрола на Международната агенция за атомна енергия. От това, по което можем да съдим, имаше реални рискове от ядрен инцидент“, заяви Лавров в интервюто, публикувано на сайта на руското външно министерство. Той подчерта, че реакциите в региона показват ясно нежелание за нова ескалация. „Никой не иска покачване на напрежението. Всеки разбира, че това е игра с огъня“, добави руският първи дипломат.

По думите му евентуално нагнетяване на обстановката може да заличи положителните процеси от последните години, включително сближаването между Иран и редица арабски държави, особено Саудитска Арабия. Москва вижда риск от разпадане на крехкия баланс в региона.

В същото време високопоставен американски представител заяви пред Ройтерс, че след разговорите в Женева се очаква Иран да представи писмено предложение за уреждане на противопоставянето със САЩ. В Белия дом е проведено заседание на съвета по национална сигурност, като е било съобщено, че разполагането на американските сили в региона трябва да приключи до средата на март.

САЩ настояват Иран да се откаже от ядрената си програма, докато Техеран категорично отхвърля подобно искане и твърди, че не се стреми към създаване на атомна бомба. Лавров заяви, че според сигналите, които арабските страни изпращат към Вашингтон, те „еднозначно призовават за сдържаност и постигане на споразумение“, което да гарантира правото на Иран на мирна ядрена програма, без да се нарушават международните ангажименти.

Русия, по думите на външния си министър, поддържа постоянен контакт с иранското ръководство и е убедена, че Техеран иска решение в рамките на Договора за неразпространение на ядрените оръжия. Напрежението обаче остава високо, а дипломатическите усилия са поставени на сериозно изпитание.

