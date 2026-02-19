Зарков от Благоевград: БСП влиза в битката с ново лице

Председателят на НС на БСП Крум Зарков заяви в Благоевград, че обновлението в партията ще бъде ясно разпознаваемо както в ръководството, така и в кандидатските листи за предстоящите избори. По думите му насрочването на вота за 19 април поставя началото на кратък, но решаващ период за левицата. Изказването беше направено по време на заседание на Областния съвет на БСП-Благоевград. Зарков подчерта, че следващите 60 дни ще бъдат тест за способността на партията да се промени и мобилизира.

„Изборите ще бъдат насрочени за 19 април и обратното броене започва. Имаме 60 дни да покажем своето ново лице, нов облик и поведение“, посочи той. Според него процесът на обновление не бива да остане формален, а трябва да се усети в конкретните решения и номинации.

Зарков настоя в листите да бъдат изведени напред хората, които през последните години са работили активно по кампаниите, участвали са в изборните надпревари, но не са получавали водещи позиции. „Трябва да извадим напред онези хора, които в последните години на въртележка от избори хем са работили в кампанията, участвали са в листите, но не са били на челните места, хем не са загубили своята енергия, хъс и желание да се борят“, заяви той.

По думите му подобен подход ще изпрати ясен сигнал в две посоки - към обществото, че БСП разполага със сериозен кадрови ресурс, и към вътрешнопартийните структури, че усилията им се оценяват и гласът им се чува. Зарков подчерта, че пред социалистите стои отговорна задача за достойно представяне на изборите.

„Само така ще можем да изпълним идеята, която ни събира - подобряване на благосъстоянието на всички български граждани и на нашата държава. Това е основната задача пред нас и всички трябва да се посветим на нея“, призова той. Според него отсъствието на БСП от парламента би задълбочило политическата нестабилност и поредицата от избори през последните пет години.

От своя страна общинската организация на БСП-Благоевград поздрави Зарков за избора му за председател и заяви подкрепа за обявения курс към обновление. Представителите на областната структура декларираха готовност да работят активно за укрепването на партията и за постигане на силен резултат на предстоящите предсрочни избори.

