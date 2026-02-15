Киселова: Не можем да мълчим за грешките, БСП прави равносметка

Реалистичен прочит на ситуацията и признание за допуснати грешки - така председателят на парламентарната група на БСП-Обединена левица Наталия Киселова описа вътрешната равносметка в левицата. В интервю за БНТ тя заяви, че е време политическите сили да оценят трезво не само състоянието на парламента, но и на държавата и обществото.

Два критични момента за левицата

Киселова посочи, че през последната година е имало два ключови момента, които и до днес предизвикват различни оценки вътре в коалицията. „Ако се върнем година назад, имаше два критични момента, в които „БСП - Обединена левица“ постъпи по определен начин“, каза тя, като уточни, че от дистанцията на времето няма единно мнение дали тези решения са били изцяло положителни.

Първият момент е бил въпросът дали Народното събрание трябва незабавно да бъде разпуснато или да се направи опит за продължаване на работата му. „Това беше причината да бъда номинирана за председател на Народното събрание“, обясни Киселова.

Вторият критичен момент е бил формирането на правителството след оттеглянето на ПП-ДБ, по-конкретно на „Демократична България“. „Тръгна се към правителство на малцинството. Ясно беше, че винаги ще има проблеми с кворума и с мнозинствата при гласуване“, подчерта тя.

По думите й най-висшият орган на БСП - Конгресът, не е дал толкова категорична положителна оценка за участието в управлението, колкото Националният съвет.

Управление без консултации?

Киселова защити министрите на БСП-ОЛ, определяйки ги като предвидим и коректен партньор. Тя обаче изрази критика към начина, по който са вземани решения в рамките на коалицията. „Не става дума само за споразумението за управление. Става дума и за конкретни позиции и решения, които са вземани без предварителни консултации“, заяви тя.

Според нея коалиционното управление не може да функционира чрез неформални канали. „Начинът, по който се взимат решения, не може да бъде по телефона или през Вайбър група. Необходимо е да се сяда и да се говори“, подчерта Киселова, като отбеляза, че най-напрегнати са били кадровите въпроси.

Нов курс след промени в ръководството

Председателят на парламентарната група заяви, че предстоящите промени в Националния съвет и в Изпълнителното бюро ще доведат до по-ясно формулирани позиции. „След промяна в ръководството ще има конкретни позиции, които ще се различават от позициите на групите, с които сме били в съвместното управление“, посочи тя.

Киселова коментира и ролята на Бойко Борисов и ГЕРБ в управлението. „Начинът, по който функционира ръководството на Народното събрание и правителството, показва стремеж на ГЕРБ да доминира. Това е резултат и от големината на парламентарната им група, но когато тръгваш с партньори на дълъг път, темпото не може да се определя само от един“, каза тя.

Смяната на председателя на групата

На въпрос за промяната в ръководството на парламентарната група Киселова обясни, че решението е взето след вътрешен разговор.

„В рамките на парламентарната група има установен ред за вземане на решения. Господин Зарков предложи да има разговор за ръководството, а с господин Стойнев са преценили, че той трябва да се оттегли като ръководител и да остане заместник-председател“, заяви тя.

Според Киселова този подход трябва да бъде пример и за други партии. „Не трябва да има канибализъм и самоизяждане. Когато има грешки, те трябва да бъдат признавани“, заключи тя.

