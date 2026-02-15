Петрохан разкри провала на държавата. БСП иска отговори и смени

Трагедията край „Петрохан“ не бива да се превръща в инструмент за партийни дивиденти, но случаят вече е разкрил нещо много по-тежко - дълбок институционален срив. Това заяви пред бТВ депутатът от БСП Атанас Атанасов. Според него зад шокиращите разкрития стои „поражението на държавата на всички нива“ - от контролните органи до службите и прокуратурата.

„Тежко въоръжена секта“ и разклатен ред

Атанасов подчерта, че около случая изплуват факти, които поставят под съмнение способността на държавата да контролира процесите.

„Видяхме едно НПО, което не само с името си, но и с функциите си се доближава до държавна структура. А накрая се оказа, че говорим за тежко въоръжена секта със съмнения за педофилия“, заяви той.

По думите му това е симптом на по-голям проблем - провал на десницата и на неолибералния модел, който е оставил ключови обществени сфери без реален контрол.

Мълчание в парламента и сринато доверие

Народният представител посочи, че и в Народното събрание информацията по случая е била оскъдна. Според него това задълбочава усещането за липса на прозрачност.

„Първата задача на следващото политическо мнозинство е да възстанови доверието в институциите. В момента доверието към МВР, службите и прокуратурата е критично ниско“, каза Атанасов.

Критики към управлението на София

Атанасов отправи остри думи и към столичната власт. „Кметът Васил Терзиев отдавна трябваше да подаде оставка. Видимо не може да се справи с управлението на София. Видяхме го в кризата с боклука. Поредицата от грешки става фатална. В столицата ни три години не се случва нищо“, заяви той.

Разломи в левицата и поглед към изборите

Депутатът призна, че групата на БСП не е била единна по промените в Изборния кодекс и намаляването на секциите в чужбина, като самият той е гласувал „против“.

Според него изборът на нов председател ще даде нова посока на левицата. Ако президентът Илияна Йотова върне текстовете, социалистите могат да преосмислят позицията си.

По отношение на служебния кабинет и информацията, че Борислав Гуцанов може да остане начело на социалното министерство, Атанасов подчерта, че това е неофициална информация и ще бъде обсъдена от Националния съвет на партията.

Той добави, че процесът по редене на листите още не е започнал. Според него Румен Радев може да бъде подходящ партньор, но първо трябва да стане ясно къде ще позиционира политическия си проект.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com