„Петрохан“ може да удари ПП-ДБ тежко! Усещането за чадър расте

Скандалът около трагедията край Петрохан може да се превърне в сериозен удар по имиджа на „Продължаваме промяната-Демократична България“. В публичното пространство вече се говори за усещане за политически чадър и за липса на ясни отговори, а това неминуемо влияе върху общественото доверие. Въпросът е дали напрежението ще се превърне в електорални щети за коалицията.

Бившият депутат от ПП-ДБ Настимир Ананиев коментира, че случаят може да има „тежки последствия“ за формацията. Според него проблемът не е ограничен до самата трагедия, при която загинаха шестима души, а и в начина, по който тя се отиграва и комуникира.

Усещането за чадър

„Смятам, че може да доведе до тежки последствия за ПП-ДБ, защото не се отиграва и не комуникира правилно самата трагедия“, заяви Ананиев пред БНТ. Той подчерта, че обществото очаква съболезнования към близките, но и ясни отговори за допуснатите пропуски.

Ананиев постави въпроса и за използването на наименованието „Национална агенция“ от неправителствена организация. По думите му за човек, който е бил в Народното събрание, подобно име създава впечатление за държавна структура. „Не може да има дублаж на „Национална агенция“. Защо това е допуснато - трябва да се дадат отговори“, заяви той.

Регистрираната организация носи името Национална агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ), а според Ананиев бързината, с която през 2022 г. са получени различни разрешителни за дейността й, поражда съмнения.

Бързи разрешителни и политически въпроси

„Много бързо се случват нещата. Има усещане за чадъра“, коментира бившият депутат. По думите му процесите в администрацията обикновено отнемат време и когато сроковете са кратки, това буди въпроси.

Ананиев обърна внимание и на възможността името на организацията да подведе не само български граждани, но и чуждестранни партньори, които да останат с впечатление, че работят с държавна институция. „Това също може да създаде проблем“, подчерта той, допълвайки, че „всеки ден излиза нова информация по случая“.

Моралният аспект

Освен политическите измерения, Ананиев засегна и моралната страна на трагедията. „Като баща съм скандализиран как може някой да си даде детето на друг - не за осиновяване, а да го остави да бъде отглеждано изцяло от трето лице“, заяви той.

По думите му е притеснителна реакцията на родителите на част от младежите, които са били в близък контакт с ръководителя на организацията. „Имаме група от пет-шест момчета, на които той е бил ментор. Не мога да разбера как виждаш детето си само два пъти в годината“, каза още Ананиев.

Случаят „Петрохан“ продължава да поражда нови въпроси и политически реакции, а дали усещането за чадър ще се превърне в реален електорален удар за ПП-ДБ, предстои да се види.

