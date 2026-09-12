След критиките за цените: Турист показа колко е платил за обяд в Приморско
Публикацията е на фона на многобройните коментариза високите цени по българското Черноморие
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Публикацията е на фона на многобройните коментариза високите цени по българското Черноморие
Пуснаха специално приложение за резервация на сянка
Туристи сравняват Бургас със Слънчев бряг, а концесионери предупреждават за трудности с инвентара
Колко ще се оправдават с инфлацията
МВР тръгва на война срещу корупцията след схема за десетки милиони евро
Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, за София – около 3°,
Дъжд в равнините, сняг в планините и усилващ се вятър бележат следващите дни
Настимир Ананиев: Трагедията не се комуникира правилно, хората чакат отговори
Това е груба провокация срещу морала и ценностите
В планините - сняг
Освен на платената зона посетителите могат да поседнат и пред заведенията
Лошото време не трябва да е причина да отложите днешната работа за утре или да пропуснете възможност за забавление. Единственото, от което...
Режат кабели, спират интернета
С луксозната кола изключеният от ПГ на ДПС ходил при Доган
Извършва се ежедневен мониторинг
Говори концесионер на плажове в Несебър, Поморие и Созопол
В България има плажове, които са със съвсем приемливи цени
Спорът е за платените чадър и шезлонг в южната ни съседка
Отново проблем с липсата на лекари и спасители
По Южното Черноморие вече започнахме да подготвяме плажовете си за новия туристически сезон