След критиките за цените: Турист показа колко е платил за обяд в Приморско

Докато социалните мрежи са залети от оплаквания за високите цени по българското Черноморие, публикация на турист от Приморско привлече вниманието с различна гледна точка.

Във Facebook мъжът споделя, че четиричленно семейство е обядвало за 35,40 евро, като публикува и снимка на сметката.

„Моите 5 стотинки по темата „Колко е скъпо на морето““, започва публикацията си той.

„Понеже напоследък Facebook прелива от постове за космически цени, златни шезлонги и сметки за стотици евро, ето малко реалност от днешния ни семеен обяд“, пише туристът.

Той посочва още, че чадърът и всеки шезлонг са стрували по 3,58 евро, което според него показва, че цените не навсякъде по Черноморието са толкова високи, колкото често се твърди.

Публикацията бързо предизвика десетки коментари. Част от потребителите се съгласиха, че по родното море все още могат да се намерят достъпни места, докато други отбелязаха, че цените зависят от курорта, заведението и периода на сезона, пише dariknews.bg

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