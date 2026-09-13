След критиките за цените: Турист показа колко е платил за обяд в Приморско
Публикацията е на фона на многобройните коментариза високите цени по българското Черноморие
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Публикацията е на фона на многобройните коментариза високите цени по българското Черноморие
Туристи сравняват Бургас със Слънчев бряг, а концесионери предупреждават за трудности с инвентара
Колко ще се оправдават с инфлацията
Освен на платената зона посетителите могат да поседнат и пред заведенията
Извършва се ежедневен мониторинг
Говори концесионер на плажове в Несебър, Поморие и Созопол
В България има плажове, които са със съвсем приемливи цени
Спорът е за платените чадър и шезлонг в южната ни съседка
Отново проблем с липсата на лекари и спасители
По Южното Черноморие вече започнахме да подготвяме плажовете си за новия туристически сезон
За случая е сезирано Министерството на туризма
Интересна нова възможност
Южното Черноморие се отличава със съществена ножица в цените
При тези цени едно четиричленно семейство трудно може да си позволи почивка край морето всяка събота и неделя
Няма промяна в цената на сянката от миналата година, твърдят концесионери
Тази година ваканцията в южната ни съседка ще е по-скъпа
Концесионерите уверяват, че поскъпването на сянката няма да е повече от 15%
Голяма промяна
Рекорди в цените ще има тази година, става ясно от данни на концесионерите
Това коментира Иво Сиромахов в шоуто