Първият ценови удар на морето вече е факт

Цените по българското Черноморие започват сезона с рязка разлика между градските плажове и големите курортни комплекси. На плаж Бургас-Север чадърът и шезлонгът струват по 0,60 евро, докато на по-луксозни и курортни плажове комплект от чадър и два шезлонга може да достигне 20 евро, съобщава бТВ.

Туристи вече сравняват Бургас със Слънчев бряг, където според тях цените са многократно по-високи. На този фон спасителите и медицинските екипи предупреждават, че безопасността остава критична тема след 14 жертви при водни инциденти от началото на годината.

Бургас държи едни от най-ниските цени

Градският плаж в Бургас привлича първите летовници с едни от най-достъпните плажни услуги у нас. „Тук е много евтино. В Слънчев бряг е 15-20 евро за шезлонг и чадър“, казва туристка. Друг посетител определя цената като приемлива.

Концесионерът на плажа Бургас-Север и председател на Асоциацията за развитие на дейностите по управление на морските плажове Симеон Цветков обяснява, че цените са фиксирани и се запазват. „Цените на услугите са 0,60 евро за чадър и 0,60 евро за шезлонг. Цената на услугата, която предлагаме, е фиксирана и продължаваме да я поддържаме“, казва той.

По думите му ниските тарифи обаче създават трудности при обновяването на плажния инвентар. Цветков уточнява, че засега стопаните на плажа успяват да се справят, но поддържането на оборудването при такива цени остава предизвикателство.

Комплектите стигат до 20 евро

На повечето плажове у нас цените на шезлонгите и чадърите това лято остават без промяна, тъй като вече са достигнали максималните нива по концесионните договори. Най-високите цени са основно в курортните комплекси и на по-луксозните плажове.

„Най-високите цени стигат до 20 евро за комплект от чадър и два шезлонга. Обикновено тази цена включва и артикули, за които се изисква допълнителна инвестиция, като масички и шалтета“, посочва Симеон Цветков.

Според него дори тези стойности остават под средните цени в други държави от региона с развит морски туризъм. За туристите обаче разликата между отделните плажове у нас вече е видима още в първите дни на сезона.

Спасителите постепенно отварят постовете

Освен на ниски цени, посетителите на плаж Бургас-Север ще разчитат и на организирана водна безопасност. В момента работят два разкрити поста с по двама спасители, като всяка седмица ще бъдат откривани нови.

„На нашия плаж постовете ще бъдат 11, като пълното им откриване официално е от 1 юли“, казва спасителят Иван Георгиев. Той признава, че намирането на спасители всяка година е трудно, но за този плаж вече е осигурен достатъчно персонал.

Георгиев подчертава, че професията е пряко свързана с опазването на човешкия живот и не е лесна. Затова спасителите настояват туристите да спазват флаговата сигнализация и да не влизат във водата в неохраняеми зони.

Медицинските екипи са в готовност

На плажа са подготвени и медицинските екипи, които трябва да реагират при инциденти, слънчеви удари, изгаряния и по-тежки случаи. „Трябва да има задължително кислород, задължително лекарства също“, казва медицинската сестра Нели Радева.

По думите ѝ най-честите рискове през сезона са инфарктите, слънчевите удари, изгарянията и удавянията. Именно затова началото на сезона не носи само въпроса колко струва плажът, а и дали летовниците ще спазват основните правила за безопасност.

Летният сезон по Българското Черноморие вече официално започна, а първите туристи изпробваха едновременно температурата на водата и новата ценова картина по плажовете. Разликите между отделните зони са големи, но предупреждението е едно - морето вече е активно, а рискът не прощава невнимание.

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