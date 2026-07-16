Обществените медии показват на туристите непознатата България

Туристическите места, празници и традиции във всички 28 области на България ще бъдат представяни по-широко чрез обща инициатива на Министерството на туризма и трите обществени медии. Министърът на туризма д-р Илин Димитров обсъди с генералните директори на БНТ, БНР и БТА - Милена Милотинова, Милен Митев и Кирил Вълчев, създаването на поредица от предавания и репортажи за най-интересните възможности за пътуване в страната. Целта е всеки регион да получи собствен разпознаваем разказ и да привлича посетители не само през активния летен или зимен сезон.

Инициативата се вписва в усилията за развитието на целогодишния туризъм и за увеличаване на продължителността на престоя на посетителите. По данни, представени от министър Димитров през юни, средният престой на туристите в България е между 2,7 и 2,9 дни, докато в конкурентни дестинации като Гърция и Хърватия достига около 5,7 дни.

„Във всяка област има места и преживявания, които заслужават да бъдат показани. Идеята е заедно с местните власти, туристическите организации и медиите да потърсим най-добрия начин да разкажем за тях“, заяви министър Димитров.

Медийното съдържание ще бъде свързано с празниците на населените места, местните фестивали и други значими събития. Чрез тях ще бъдат представяни не само конкретните прояви, но и природните, културните, историческите и кулинарните възможности на целия регион.

Участниците в срещата обсъдиха създаването на общ календар, който да обедини най-важните прояви в страната. Предвижда се материалите да излизат с ясна периодичност и разпознаваема визия, така че инициативата да не остане сбор от отделни репортажи, а да се превърне в последователна национална кампания.

Ръководителите на обществените медии подчертаха, че за по-силен резултат трябва предварително да бъдат определени общите цели и темите, които най-добре отличават всяка област. Това ще позволи отделните региони да бъдат показвани чрез своите характерни събития, занаяти, вкусове, природни забележителности и местни истории.

Част от най-впечатляващите материали могат да достигнат и до публика извън страната чрез международните партньорски мрежи на БНТ, БНР и БТА. Така малко познати български дестинации ще получат възможност да бъдат представени пред потенциални туристи на външните пазари.

Амбицията е постепенно да бъде изградена цялостна туристическа картина на България, в която всяка от 28-те области присъства със своите най-силни места, преживявания и традиции. Очакваният резултат е повече хора да откриват нови маршрути в страната и да пътуват из България през всички сезони.