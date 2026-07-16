Голяма промяна при дъщерята на Васил Илиев

Щерката на Васил Илиев-Императора, Ивона Илиева, придоби фирма, занимаваща се със земеделие и животновъдство.

Това показва справка на “България Днес” в Търговския регистър.

Фирмата “Агро солюшънс”, в която доскоро Ивона държеше две трети от бизнеса и беше управител, вече е изцяло на дъщерята на боса на ВИС.

“Агро солюшънс” има за дейност производство, преработка и покупко-продажба на земеделска продукция, животновъдство, изграждане и експлоатация на магазини и заведения за продажба на алкохол и цигари и т.н. Главната цел на компанията е да построи кравеферми, но тъй като наследницата на мафиота първоначално няма идея от говедовъдство, си взема за партньор своя приятелка, чийто съпруг е един от най-известните земеделски стопани в Югозападна България, издават запознати.

Съдружниците й обаче вече са в миналото, тъй като Ивона междувременно е научила тънкостите на фермерския бизнес, споделят запознати с рокадите из фирмите на щерката на Императора.

Миналата година Ивона стана съдружник и във фирма “Инфрастеллар бетон Кн”, която се занимава с производство и търговия с бетон и бетонови смеси, стриване, смилане на чакъл и пясък на подвижна основа, продажба на бетонови и керамични изделия и търговия със строителни материали. Дружеството е регистрирано през 2025 г. на адрес в Кюстендил, като в него Ивона има 25% дял. Останалите дялове са поделени поравно на Йоана Иванова и на две юридически лица.

Освен в бетоновата компания щерката на Императора участва в още две дружества. Тя е съсобственик на фирмата “ВИГ 1”, която се занимава с покупка, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти. Компанията е кръстена на основоположниците на империята – братята Васил и Георги Илиеви. В нея Ивона е съдружник със сестрата на братя Илиеви – Мариана, и с нейната половинка Емил Котев. Ивона притежава 50% от фирмата “ВИГ 1”.

Илиев. Основателят и президент на застрахователната империя ВИС е по-големият брат на Георги Илиев, видна фигура в организираната престъпност в България, който оглавява впоследствие ВИС 2. Жоро също е ликвидиран.

Васил Императора е считан за най-могъщия гангстер на Балканите за своето време, но животът му приключва в 21,15 часа на 25 април 1995 г. в разнебитената, тясна и мрачна улица “Никола Каменов” в софийския квартал “Гоце Делчев”. Там босът на борческата застрахователна компания е издебнат от наемни убийци, докато отива към ресторанта си “Мираж”.