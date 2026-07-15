Ядеш Престиж, но вече айриш! Голямата сделка е факт  

Любимите български сухи пасти станаха ирландски , а рекламата "Ядеш Престиж или гориш“, вече би трябвало да звучи така: „Ядеш Престиж, но вече айриш“.

Комисията за защита на конкуренцията разреши ирландското дружество Валео Ф4 Къмпани Ънлимитид Къмпани (част от Групата "Valeo Foods“) да придобие българската компания „Престиж-96“ АД, под условие.

То е ирландците да изпълнят конкретна мярка, с която да се запази ефективната конкуренция на съответните пазари за производство и търговия на захарни изделия и да се отстранят потенциални негативни въздействия върху тях.

Това съобщиха от антимонополния орган.

В рамките на проучването КЗК е установила, че планираната сделка води до хоризонтално припокриване между дейностите на участниците в концентрацията на пазарите на вафли, сладки бисквити и сухи пасти, които са с национален географски обхват - територията на България.

Ефектът от сделката се изразява и в значително разширяване на продуктовото портфолио на групата "Valeo Foods“.

Предприятието произвежда разнообразие от продукти, включително мед, кленов сироп, пакетирани торти и вафли и др.

С обединяване на производствения капацитет и продуктовите листи на участниците в концентрацията се създава възможност за разширяване на присъствието на "Valeo Foods“ на различни сегменти от засегнатите продуктови пазари.

При анализа Комисията е установила, че планираната сделка поражда опасения за възможно възпрепятстване на ефективната конкуренция. В резултат от концентрацията групата би имала възможност да се възползва от разширеното си портфолио и да прилага практики като „обвързване и пакетиране“ с цел да ограничи достъпа на конкуренти до търговските канали за реализация и да увеличи пазарното си присъствие в страната.

За да премахне съмненията за отрицателно въздействие на сделката върху конкурентната среда на пазара на захарни изделия, съгласно Закона за защита на конкуренцията, антимонополният орган даде възможност на придобиващото предприятие да предложи промяна в условията на концентрацията. Така придобиващото дружество Валео Ф4 Къмпани Ънлимитид Къмпани се задължава да не поставя доставката на която и да е от съществуващите продуктови линии на „Престиж-96“ АД (вафли, сладки бисквити и пакетирани торти) под условие на закупуването на каквито и да е други продукти на групата Valeo, за срок от три години.

Спазването на тази мярка ще бъде контролирано от КЗК, като Валео Ф4 Къмпани Ънлимитид Къмпани се задължава периодично да информира регулатора за търговските условия по всички сключени и/или подновени договори с търговски вериги и дистрибутори, както и да поддържа детайлна документация за всички търговски оферти, договори и търговски условия с клиентите, свързани със съответните продуктови линии. КЗК може да изисква и други доказателства, документи и допълнителна информация, необходими за оценка на спазването на мярката.

В случай, че Комисията установи, че одобрената мярка не се изпълнява или се изпълнява частично, може да упражни законовите си правомощия като наложи поведенчески мерки, както и глоба, чийто максимален размер е до 10% от общия оборот на предприятието.

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