1 милиард долара и пълен контрол – сделката на The Weeknd

Сделките за музикални каталози се промениха драстично през последните години – от начин за изплащане на артиста в края на кариерата му до инструмент за стратегическо влияние и дългосрочна визия. Ярък пример за тази промяна е световната суперзвезда The Weeknd.

Тази седмица Абел Тесфайе, известен като The Weeknd, финализира стратегическо партньорство с Lyric Capital Group, оценяващо каталога му на около 1 милиард долара. Сделката позволява на артиста да запази пълния творчески контрол и собственост върху своето творчество, както и дългосрочно влияние върху работата си, като същевременно се възползва от инвестиционния опит на Lyric.

Важно е да се отбележи, че това не е традиционна продажба на каталог – The Weeknd и екипът му остават собственици и акционери, управляващи както мастерите, така и издателските права. Сделката обхваща каталога му от създаването му до 2025 г., но не включва бъдещи издания, които остават под контрола на XO/Republic Records/Universal Music Group.

Оценките на каталога възлизат на минимум 1 милиард долара, базирани на нетна годишна печалба от около 55 милиона долара, което предполага мултипликатор от около 18,2. Това поставя The Weeknd сред елитната група артисти с милиарден каталог, наред с Queen и Майкъл Джексън.

Представители на артиста подчертават, че пряката продажба никога не е била обсъждана – целта е била да се създаде иновативен и креативен модел на партньорство, който съчетава финансови възможности с артистична свобода

