Екипът на Defender разкрива тайните на подготовката за Дакар

Най-опасното рали, скорост, адреналин и стратегия
17 дек 25 | 16:31
Стандарт нюз

Warner Bros. Discovery (WBD) подготвя нов документален сериал, който ще отведе зрителите зад кулисите на подготовката на Defender за дебюта му на рали Дакар 2026. Поредицата ще проследи как екипът е адаптирал Defender Dakar D7X-R – специална версия на най-способния серийно произвеждан Defender – за екстремните условия на състезанието. Автомобилът запазва здравата D7x архитектура, задвижването, трансмисията и 4,4-литровия V8 битурбо двигател от Defender OCTA, носител на наградата BBC Top Gear Off-Roader of the Year 2026.

Документалният сериал ще покаже тестовете офроуд, подготовката на звездния екип от пилоти и навигатори, включително 14-кратния победител в Дакар Стефан Петерханзел с Мика Метж, Рокас Бациушка с Ориол Видал, както и пионерката Сара Прайс със Шон Бериман. Особено внимание е отделено на жените в моторните спортове, като Джилиън Андерсън ще бъде разказвач на поредицата.

Първият 45-минутен епизод ще се излъчи на 3 януари 2026 г. по премиум каналите на WBD в Европа и Азиатско-тихоокеанския регион, включително Eurosport и TNT Sports във Великобритания, Ирландия и Латинска Америка. Следващите епизоди ще бъдат излъчени след приключването на рали Дакар 2026.

Марк Камерън, Управляващ директор на Defender, подчертава, че Dakar D7X-R е най-здравият и технически напреднал Defender досега, като е съчетал инженерните постижения на серийния модел с състезателни модификации. Иън Джеймс, ръководител на отбора Defender Rally, споделя, че подготовката за легендарното рали е била изключително интензивна и екипът е готов за дебюта.

Сара Прайс отбелязва, че рали Дакар е едно от най-големите предизвикателства в живота ѝ, като е участвала два пъти досега и има няколко етапни победи зад гърба си. Тя е развълнувана да се състезава отново с подкрепата на екипа Defender Rally и се стреми към победата.

Скот Йънг, Изпълнителен вицепрезидент на WBD Sports Europe, подчертава, че сериалът ще доближи зрителите до спорта и пилотите, демонстрирайки как WBD работи с глобални брандове за създаване на уникално спортно съдържание и разширяване на видимостта на състезанията и отборите, съобщи БЛИЦ

