Директор увърта за кървавото рали! Нови подробности

Спортният директор на кървавото рали край Варна Слави Славов проговори да кошмара, но не внесе яснота как се стигна до трагедията в неделя, при който човек от публиката загина, а жена е с опасност за живота.

"Не знам как хората са се озовали на това място. Аз проверявам заедно с отговорника по трасето, и преди да отворим трасето, аз минах оттук. На това място нямаше публика. А след това дали са минали през гората - не мога да знам как са се озовали тук", каза в "Денят започва" по БНТ Слави Славов.

Вчера състезателен автомобил изпусна завой, мина през мантинелата и се врязва в публиката. Оказа се, че шофьорът е с положителна проба за наркотици - амфетамин.

Трагедията се случи по време на автомобилното състезание Планинско изкачване "Аладжа манастир", провеждащо се край Варна.

Рали шофьорът предишният ден е имал тренировка, посочи Славов. Според него пилотът е изтървал завоя.

"Натиснал е спирачки и колата е отишла в мантинелата. Друго обяснения нямам. Аз видях видеото. Той свали предавки преди завоя, както е нормално. Но след това не видях гумите да завиват по посока на завоя, а видях как той просто натиска спирачките".

Не мога да коментирам въпроса с резултатите от тестовете на пилота. Свидетел съм, че той доброволно отиде да даде тест за алкохол и наркотици. Беше изненадан, че теста беше положителен и аз го посъветвах да даде кръвна проба, защото така нещата ще се изяснят, посочи той.

Организацията на такова събитие отнема месеци, като последния е най-интензивен. Обучават се хората, семинари, инструктажи, работа с полиция и медицински екипи, за да бъде обезопасено всичко. За безопасността отговаря отговорника по безопасността на трасето и аз като спортен директор. Всички маршали, които са по трасето, са снабдени с радиостанции и ако възникне нещо, те трябва да извикат по радиостанцията, а аз да реша какви мерки да се предприемат, посочи той.

Т.е. маршалите и полицията охраняват. Полицията трябва да препречва горските пътища, защото маршалите не могат да спрат хора, които идват от гората с автомобили. Затова полицаите охраняваха достъпа до трасето, а маршалите охраняват публиката, обясни той.

Преди началото на състезанието ние проверяваме пилотите за алкохол, както и медицински преглед. Когато отидох при пилота след инцидента, той беше шокиран. Каза ми, че е натиснал спирачките, но колата не е спряла. Аз му показах спирачния път – 20 метра беше. И той се изненада, че има спирачен път. Шокиран беше човекът, разказа Славов.

По моя информация този пилот се състезава от около 4 години. Колата му я огледах, беше добре подготвена, сериозен автомобил. Той познава трасето, тъй като предходния ден имахме тренировки, а преди състезанието ги пуснах по трасето, за да могат да се запознаят с особеностите му, коментира той.

Съболезнование за починалия човек. Той беше контактен, когато го извадихме след инцидента. Жената беше в по-тежко състояние. Натоварихме 6 човека в пет линейки. Трима бяха малко по-сериозно пострадали. Останалите знам, че са освободени за домашно лечение, коментира той.

