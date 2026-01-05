Отново жълт код! Две опасни явления

Поведен ден с опасно време и предупредителни кодове ни очаква днес. Националният институт по метеорология и хидрология издаде предупреждение от първа степен - жълт код, за две опасни явления - силен вятър и поледици в редица области на страната, за понеделник.

Опасни поледици се очакват на територията на три области: Видин, Враца и Монтана.

В други 14 - Кърджали, Хасково, Ямбол, Сливен, Бургас, Варна, Шумен, Търговище, София, София-област, Перник, Кюстендил и южните части от областите Велико Търново и Габрово - е в сила жълт код за силен южен вятър с пулсации 20-22 метра в секунда.

На места, главно в Северна България и Рило-Родопската област, ще има валежи от дъжд. В крайните северозападни райони дъждът ще се примесва и преминава в сняг. Вятърът в източната половина от страната и на север от планините ще е умерен и временно силен от юг-югозапад. Температурите там ще се задържат високи, максималните ще са до 14°-16°.

В по-голямата част от Дунавската равнина вятърът ще е слаб, в много райони и ще стихва. Температурите там ще останат без съществен дневен ход, близки или малко над 0°. В София максималната температура ще бъде около 12°.

По Черноморието ще преобладава облачно време, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 13° и 17°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-4 бала.

В планините ще преобладава облачно време. На места ще има валежи от сняг, под 1800 метра – от дъжд. Ще духа силен и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°.

