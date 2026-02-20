Откриха изчезналия кораб, но от моряците нито следа

Откриха риболовния кораб, който изчезна от радарите в сряда сутринта. Това научи bTV от свои източници.

Плавателният съд с трима души на борда - 58-годишният капитан Христо Спасов, 25-годишният му син и още един рибар, е открит на морското дъно в района на Маслен нос, където вчера водолази и рибари доброволци направиха оглед и откриха значително количество дизелово гориво на повърхността на морето.

Още вчера стана ясно, че дълбочината в района на изчезването е около 38 метра.

Тази сутрин експерти от Дирекция „Морска администрация“ - Бургас са извършили обследване на морското дъно в района на Маслен нос, където имаше предположения, че може да е потънал рибарски кораб ВН 8112. Приложения за следене на трафика показват последните минути на кораба, преди изчезването му.

Днес на място са Водолазен катер на ВМС от ВМБ-Бургас, с който водолази и подводен дрон правят оглед на потъналото плавателно средство, кораб "Поморие" на Гранична полиция, катер "Спасител 2" на Морска администрация, който прави оглед с инспектори за разлив.

Все още няма информация дали са открити следи от членовете на екипажа, както и какво е състоянието на кораба.

