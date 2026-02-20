Общество

Народът подскочи! Скандал със записите от "Петрохан"

Има ли доказателства за монтаж

20 фев 26 | 14:18
16139
Агенция Стандарт

Стотици хиляди българи се втурнаха в социалните мрежи да анализират записите от камерите, с които е опасана хижа "Петрохан", които МВР пусна.

Мнозина търсят във всяка светлосянка я дървен мафиот, я килър със снайпер, я грайфер от гума на черен джип "кубче", но засега няма и следа от такъв. Няма нито едно дори косвено доказателство, че на "Петрохан" може външен човек да е влязал и да убил хората против волята им, пише Петел.

Има обаче други любопитни моменти, които да направят по-интересен скучния дневен ред в обществото ни. За съжаление мнозина отдавна забравиха, че става въпрос за жестока трагедия и престъпление.

"Досега се въздържах! Гледах , слушах ,четох и все повече се убеждавам, че манипулацията е навсякъде ! Изгледайте видеото ,което ни пуснаха и как изчезва АТВ то ....", пише наблюдателен гражданин в социалната мрежа.

Веднага заваляха предположения, че това е някакво "доказателство" за монтаж. Други обаче обърнаха внимание, че просто записът връща назад с няколко секунди и отново минава същото АТВ.

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

1 Коментара
Неминона
преди 18 часа

Вж. линк: https://blitz.bg/kriminalni/specialist-po-nacionalna-sigurnost-agentite-na-dans-ot-petrohan-sa-ubiti-zaradi-hvanatite-narkotici-v-sarbiya-i-makedoniya_news1136840.html

