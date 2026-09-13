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Похитители на държавност

Похитители на държавност

Обществото – враг №1 на ПП, срастването с държавата чрез чистка в службите и администрацията – първи приоритет на Петков, Василев и компания

29 май | 13:21
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