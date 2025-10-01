БФС отряза Ботев

От Ботев Пловдив съобщиха, че са получили отказ от БФС да получат аудио записи от мача на "канарчетата" срещу Левски. Пловдивчани имат претенции за ситуацията в началото на срещата, когато футболистът на гостите Рилдо се сблъска с вратаря на "жълто-черните" Даниел Наумов, при което стражът пострада.

Ето какво написаха "канарчетата":

"Съдийската комисия към БФС отказа да предостави ВАР-аудиото от мача Ботев - Левски, като по този начин постави под голямо съмнение комуникацията между реферите. В същото време от БФС уведомяват, че решението след бруталното влизане на Рилдо в главата на Наумов е правилно и е в съответствие с правилата на играта".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com