Железен Митов под напрежение, но Абърдийн не издържа

Българският национален вратар Димитър Митов беше титуляр при загубата на Абърдийн с 0:2 при гостуването на Хибърниън в двубой от 20-ия кръг на шотландското първенство. Националът остана на терена през целия мач, въпреки че през второто полувреме беше ударен неволно от свой съотборник и получи медицинска помощ.

Домакините поведоха в резултата след час игра на стадион „Ийстър Роуд“, когато Тибо Клидже се разписа за столичани. Малко преди края на срещата Джуниър Хойлет вкара втори гол и фиксира крайното 2:0.

Абърдийн имаше възможност да върне интригата в 83-ата минута, когато Кевин Нисбет отбеляза, но попадението беше отменено заради засада.

След поражението „доновете“ остават без победа в четири поредни мача от всички турнири и заемат седмо място във временното класиране с актив от 25 точки.

