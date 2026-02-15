Ливърпул премаза Брайтън и продължава напред за ФА Къп

Ливърпул победи с категоричното 3:0 Брайтън и се класира за петия кръг на Купата на Англия. Тимът на „червените“ контролираше събитията през целия мач и не остави съмнение кой ще продължи напред в турнира.

Къртис Джоунс откри резултата три минути преди почивката, след прецизно центриране на Милош Керкез. Попадението даде спокойствие на домакините, които до този момент вече бяха наложили териториално превъзходство и бяха притиснали съперника дълбоко в собствената му половина.

В 57-ата минута Доминик Собослай удвои преднината с точен удар, който на практика пречупи съпротивата на гостите. Ливърпул продължи да натиска и да създава положения, а Брайтън трудно излизаше от пресата в средата на терена.

В 68-ата минута Мохамед Салах изработи дузпа, след като беше повален в наказателното поле. Египетският нападател сам застана зад топката и реализира за крайното 3:0, подпечатвайки убедителната победа. С този успех Ливърпул демонстрира амбиция не само за титла в първенството, но и сериозни намерения в надпреварата за трофея в турнира.

