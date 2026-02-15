Фенербахче обърна Трабзонспор и остана в битката за титлата

Фенербахче спечели с 3:2 гостуването си на Трабзонспор в дербито от 22-рия кръг на Турска Суперлига. Двубоят на стадион „Папара парк“ предложи пет гола, обрат и сериозна интрига в битката за титлата. С успеха истанбулският гранд събра 52 точки и остана втори, на три зад Галатасарай.

Домакините започнаха вихрено и поведоха още в 6-ата минута чрез албанския национал Ернест Мучи. Радостта им обаче трая кратко. В 15-ата минута Андерсон Талиска изравни, а в 34-ата Керем Актюроглу завърши бърза атака за пълен обрат, след подаване на Марко Асенсио.

Трабзонспор не се предаде и малко преди почивката Пол Онуачу възстанови равенството - 2:2 в 43-ата минута. След паузата Фенербахче отново натисна и стигна до решаващия удар. В началото на второто полувреме именно Асенсио се разписа и донесе трите точки на гостите.

Победата увеличи дистанцията между Фенербахче и Трабзонспор на седем точки, а битката за върха остава отворена, като напрежението в Истанбул тепърва ще се покачва.

