Реал Мадрид разгроми Сосиедад и излетя на върха в Ла Лига

Реал Мадрид се изкачи временно на върха в Ла Лига след категорична домакинска победа с 4:1 над Реал Сосиедад на "Бернабеу". Мадридчани събраха 60 точки и изпревариха с две Барселона, която може да си върне първата позиция при успех срещу Жирона в понеделник. Двубоят премина под диктовката на домакините, които демонстрираха офанзивна мощ дори без Килиан Мбапе в стартовия състав.

Срещата започна ударно. Още в 5-ата минута Гонсало Гарсия откри резултата след прецизно центриране отдясно на Трент Алекзандър-Арнолд. В 21-ата минута Дийн Хаусен извърши нарушение в наказателното поле и Микел Оярсабал изравни от дузпа за 1:1.

Отговорът на домакините беше мигновен. Само три минути по-късно съдията отсъди нов наказателен удар, а Винисиус Жуниор хладнокръвно възстанови аванса на "кралете". В 31-ата минута капитанът Федерико Валверде покачи на 3:1 със силен изстрел, който окончателно наклони везните.

През втората част натискът на Реал продължи и Винисиус изработи още една дузпа, която сам реализира за крайното 4:1. Така мадридчани затвърдиха амбициите си в битката за титлата и изпратиха ясно послание към преследвачите си.

Първенство на Испания по футбол, мачове от 24-рия кръг:

Еспаньол - Селта - 2:2

Хетафе - Виляреал - 2:1

Севиля - Алавес - 1:1

Реал Мадрид - Реал Сосиедад - 4:1

От петък:

Елче - Осасуна - 0:0

В неделя:

Овиедо - Атлетик Билбао

Райо Валекано - Атлетико Мадрид

Леванте - Валенсия

Майорка - Бетис

В понеделник:

Жирона - Барселона

Реал Мадрид води в класирането с 60 точки, Барселона e на втора позиция с 58 и мач по-малко, следван от Атлетико Мадрид с 45 и Виляреал с 45, Бетис 38, Еспаньол с 35, Селта с 34 и други.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com