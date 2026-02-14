Костадинов с шокиращо разкритие! Петрохангейт 2, ето къде

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви в ефира на bTV, че според него около случая „Петрохан“ има данни за институционално прикриване и настоя за политическа отговорност.

По повод изпратените в Народното събрание материали по случая, Костадинов уточни, че лично не се е запознал с тях, тъй като не е присъствал в парламента, но депутати от партията му вече са започнали да ги четат.

„Не е имало агенти на ДАНС. В същото време смятам, това лично мое мнение, че над тази престъпна педофилска секта е осъществяван чадър, защото виждаме, че има прекалено много съвпадения“, заяви Костадинов.

По думите му при изслушване в парламента е задал конкретен въпрос към представителите на МВР дали има данни за присъствали действащи или бивши политици на територията на хижата.

„Помолих да ми дадат един от трите възможни отговора – да, има, не, няма, или правим разследване и не можем да отговорим в момента. Те ми отговориха: правим разследване, не можем да отговорим в момента. За мен това означава, че има“, уточни лидерът на „Възраждане“.

Костадинов коментира признанията на столичния кмет Васил Терзиев и на бившия министър на екологията Борислав Сандов, че са посещавали бившата хижа „Петрохан“.

„Първо Сандов излезе и се призна, че е ходил и то не един път, не два пъти, три пъти. След това, няколко часа по-късно, излезе и се призна Васил Терзиев, който даже надгради, като каза, че е дал пари. И то забележете – той дори не знае колко точно е дал. Между 70 и 80 хиляди евро“, заяви лидерът на „Възраждане“.

По думите му неправителствената организация не е декларирала за какво е похарчила дарените от Терзиев средства и не се знае за какво точно са отишли.

Костадинов настоя кметът да подаде оставка: „Васил Терзиев трябва да си подаде оставката. Не може да дадеш 70–80 хиляди евро на една престъпна педофилска секта и да кажеш: „Сбърках“. Като има грешка, трябва да има и последици.“

Костадинов направи паралел с разкритията около сексуалния престъпник Джефри Епстийн.

„Смятам, че този казус е свързан с досиетата на „Епстийн“, защото има набиващо се на очи съвпадение между случката в Петрохан, която става буквално пет дни след като излязоха досиетата. Това е моето мнение. Аз нямам доказателства за това, но разсъждавам като свободен човек“, обясни лидерът на „Възраждане“.

Костадинов заяви още, че партията му е получила информация за „абсолютно подобна ситуация“ в Родопите.

„Държавна територия, отпусната на безценица. След това оградено мястото. Правят се някакви много странни практики. Местни хора подавали сигнали в полицията – никакъв отговор, никакви действия“, каза той.

Ако информацията се потвърди, „Възраждане“ ще подаде официален сигнал, допълни Костадинов.

Лидерът на партията коментира и предложението за публичен регистър на осъдени за педофилия лица: „Говорим за осъден човек. Престъпниците нямат същите права като свободните граждани“.

В интервюто беше засегната и темата за промените в Изборния кодекс, с които се ограничава броят на изборните секции зад граница – в страните извън Европейския съюз.

