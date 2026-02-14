Рожден ден днес имат култови спортисти

Рожден ден днес празнуват:

Стефан Ботев, президент на Българска федерация по вдигане на тежести, олимпийски медалист, двукратен световен и европейски шампион по вдигане на тежести

Мануела Малеева, бивша тенисистка

Аля Милушева, моден дизайнер

Проф. Любомир Халачев, режисьор, сценарист и продуцент

Славчо Атанасов, политик

Стефка Стоева, бивш председател на ЦИК

Станимир Цоцов, юрист, член на Надзорния съвет на НОИ

