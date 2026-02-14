Рожден ден днес имат култови спортисти

Рожден ден днес празнуват:
Стефан Ботев, президент на Българска федерация по вдигане на тежести, олимпийски медалист, двукратен световен и европейски шампион по вдигане на тежести
Мануела Малеева, бивша тенисистка
Аля Милушева, моден дизайнер
Проф. Любомир Халачев, режисьор, сценарист и продуцент
Славчо Атанасов, политик
Стефка Стоева, бивш председател на ЦИК
Станимир Цоцов, юрист, член на Надзорния съвет на НОИ
