Предупреждение. Ненормално явление в петък

Също като днес и утре времето остава облачно, и през по-голямата част от страната се очакват и валежи от дъжд. Значителни ще бъдат те по количества в южните райони, като в Югоизточна България нетипично за този период от годината предстоят и гръмотевици.

В 10 области у нас важи жълт код за обилни дъждове. Утре там количествата ще достигат 30 литра на квадратен метър, а в област Смолян предупреждението е и за значителни снеговалежи.

На места утрешният ден ще ни посрещне с минимални температури, предимно между нула и пет градуса. Стойностите ще се повишават и в следобедните часове максималните ще бъдат между 7 и 10 градуса.

В София очакваме около седем градуса максимална температура, 8 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 9 градуса.

Вятърът ще е до умерен, а в източните райони временно силен от север, североизток. Облачно ще е времето и в планините, където също предстоят валежи от дъжд и сняг. Значителни количества ще паднат в Рило-Родопската област, Странджа и Сакар. Там вятърът ще се усилва, а температурите ще са предимно между минус един и четири градуса.

Сравнително топло остават до края на седмицата, като на местата термометрите ще показват до 17 градуса. В събота валежите временно спират, но в неделя дъждовете ще обхванат цялата страна.

Значителни количества тогава отново се очакват в Южна България и на места в Източна. От понеделник застудяване и валежите продължават, а с понижението на температурите дъждът ще преминава в сняг.

Във вторник изгледите са да се образува и снежна покривка, разкри по бТВ Алис Борисова.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com