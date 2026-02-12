Майката, която взриви България, свързана с ПП-ДБ

София Андреева – майката, която взриви България публично наричайки сина си "морален убиец" на Ивайло Калушев и групата му – е активен потребител в социалните мрежи с ясно изразени политически позиции.

Андреева предизвика лавина от коментари в мрежата, обяснявайки как синът й е споделил за сексуално насилие върху него от страна на Калушев, но тя не му повярвала. В интервю за Миролюба Бенатова и Генка Шикерова Андреева директно заяви, че Валери лъже, защото тя познавала Калушев и му вярвала.

В профила ѝ във фейсбук присъстват публикации и препоствания на изяви на представители на коалицията ПП-ДБ, както и снимки от протести през последните години.

Сред споделяните от нея фигури са Лена Бориславова, Кирил Петков, Асен Василев и Васил Терзиев. В страницата ѝ намират място и позиции, свързани с обществени теми, включително ежегодното провеждане на София Прайд.

Андреева е майка на Валери Андреев, който е дал показания пред органите на реда за сексуални посегателства в лагерите на Ивайло Калушев. По думите ѝ, синът ѝ е бил изпратен да се лекува от зависимости при Калушев срещу значителна сума.

В публични изявления тя е споделяла, че познава част от членовете на групата и че според нея там не е имало оръжия – твърдение, което влиза в противоречие с официалната информация на разследващите органи за открит законно притежаван арсенал.

Случаят „Петрохан“ продължава да се разследва, а институциите заявяват, че ще оповестяват данни единствено след приключване на експертизите и събиране на достатъчно доказателства.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com