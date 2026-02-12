Ники Михайлов с драматични думи за ЧРД на баща си!

Ники Михайлов написа поздрав за баща си Боби Михайлов, който днес става на 63 години, но за съжаление се бори с тежко заболяване в болница.

Ето какво пише Ники:

Старши,имаш толкова много победи за всички тези години, но най-важната, най-ценната е днешната ти - житейска победа!

Благодарен съм,че те има! Днес празнуваме теб, и макар болезнено много да ни липсваш, днес празнуваме живота, празнуваме... през скръбта от безвъзвратността!

Всеки ден в очите на Борислава виждам твоя поглед, който дори и без думи ме учеше да бъда достоен човек! Обичта ни към теб е огромна и вярвам, че душата ти я усеща, и ние - твоят най-верен отбор, ще се борим до край с теб!

Желая ти само и единствено здраве...да бъдем около теб, колкото може повече...Честит бъди… Чакаме те! Липсваш ни много ОБИЧАМЕ ТЕ!





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com