Ченгета сред убитите в Петрохан! Кои са

Един от четиримата мъртви рейнджъри е сътрудничил на ДАНС. Тъй като той е обикалял света, е бил „преотстъпен“ на служба, която се занимава с външно разузнаване. Понеже ДАНС няма право да изпраща агенти в чужбина, го е направила другата служба с такива правомощия. Това научи Lupa.bg от източници в НС.

Бившият директор на Националната разузнавателна служба Димо Гяуров също говори в този дух: „Необходимо е службите да извадят всичката информация, която притежават. А те не го правят до момента. Най-вероятно са приключили производствата. Много е важно да се отговори на този въпрос, на който вчера не се получи отговор в Народното събрание - има ли някакво отношение - някой от шестимата към някоя от българските служби“, заяви Гяуров днес.

Името на агента рейнджър се пази в дълбока тайна. Органите на МВР също нямат информация за тази дейност на разстреляния агент. Те имат достъп само до уликите за педофилия и езотерични учения. Именно за това тяхната информация почива само на тези факти.

Дечо, Пламен, Ивайло Иванов или Ивайло Калушев са работили за разузнаването? И четиримата са пътували по света. Заради младата си възраст 15-годишният Александър и 22-годишният Николай Златков няма как да са били вербувани.

Прави впечатление, че след като печели делото на "Россатом" срещу страната ни, Ивайло Иванов спира да се занимава с дела. Изцяло се заема с екстремни спортове и рейнджърство в компанията на Ивайло Калушев. Дали пък не се е посветил след това на службите?

В LinkedIn разказва, че е работил 2 г. и 4 месеца в Министерството на финансите като данъчен експерт, след това - почти три години като чуждестранен адвокат и търговски анализатор за американска юридическа фирма от 2002 до 2005-а г., а после - до 2008 г. като данъчен консултант в "Делойт".

Приятел на Дечо Василев Мартин Гръбчев пък разказва, че той и хората около него са се занимавали с противодействие на незаконната сеч и бракониерството, като са използвали дронове и техника за наблюдение. Василев е инвестирал личните си средства, за да могат да наблюдават големи периметри и своевременно да сигнализират институциите. „Той се гордееше, че са спрели незаконната сеч и че дивите животни са започнали да се връщат в района”, твърди Гръбчев.

За Ивайло Калушев вече всички знаят, че е кръстосвал света надлъж и нашир. Живеел е до неотдавна в Мексико, той също може да е бил вербуван.

Пламен Статев е човекът, който е координирал специалните визуални ефекти на множество холивудски мегапродукции. Убитият е работил с някои от най-големите актьори в света, включително Силвестър Сталоун и Морган Фрийман. Участвал е в координацията за направата на специалните визуални ефекти на филмите „Договорът“, „Рамбо“, „Непобедимите“ 1 и 2, „Главно представление“, „Конан варварина“, „Денят на мъртвите“ и „Паяци“. Пламен Статев е имал най-много контакти в чужбина заради работата си.

