CATHERINA – Новозеландска свежест, родена от духа на Katarzyna Estate

Katarzyna Estate с гордост представя CATHERINA Sauvignon Blanc от Marlborough, Нова Зеландия - вино, вдъхновено от мястото, което маорите наричат Aotearoa „Земята на Дългия Бял Облак“, където природата и културата се преплитат в хармония.

Именно там се намира лозето, откъдето започва историята на CATHERINA. То не е най-голямото, нито най-старото, но носи автентичния дух на Нова Зеландия. Хората, които го стопанисват вече три поколения, вярват, че виното трябва да бъде искрено отражение на мястото, от което произхожда.

Същата концепция стои и зад етикета на CATHERINA. Той разказва историята на региона по начин, който надхвърля традиционното и пресъздава характера на това необикновено място. Работата по дизайна започва с внимателно проучване на местната култура и природа. Вдъхновен от десетки стари скици на местни хора, етикетът обединява автентични елементи в съвременен, артистичен прочит.

Кивито, националната птица на Нова Зеландия, символизира уникалността и скромната елегантност на страната. Сребърната папрат олицетворява жизнения цикъл и изтънчения характер на виното, а спираловидният маорски символ Кору изобразява новия живот, растежа и хармонията. Контрастните цветове, подчертават свежия, наситен и съвременен подход към винопроизводството - оранжево като залеза над Тихия океан, зелено като вечнозелените гори и тъмно лилаво като плодородната почва на лозята,.

Името Catherina произлиза от гръцкото Αικατερίνη и носи значението „чиста“, „непорочна“ или „свята“, утвърдено заради почитта към Св. Екатерина Александрийска. Katarzyna е полската форма на името Catherina, а българската е Екатерина, като всички те носят едно и също дълбоко значение. Catherina често се свързва с класическа елегантност, изтънченост и вечна женственост.

CATHERINA Sauvignon Blanc впечатлява със свеж и изразителен ароматен профил, доминиран от тропически плодове и цитрусови нюанси. Виното е енергично, живо и балансирано, с освежаваща киселинност и дълъг, чист финал, като лятото в Marlborough.

CATHERINA не просто се пие, тя се изживява. Това е почит към дивата красота на Нова Зеландия, облечена в етикет, който не се страхува да бъде различен и забележителен. Всяка бутилка от новия бранд на Katarzyna Estate носи скритата песен на кивито, а тя е тих, но дълбок призив към приключения и откриване на нови хоризонти.

Katarzyna Estate е винарна със собствени лозови масиви, разположена на 2 км от с. Мезек, близо до Свиленград, в подножието на Източните Родопи. Девствената природа, запазена от човешка намеса през последните десетилетия, разнообразието на почвите и прецизният подбор на местни и международни сортове, в съчетание с експертизата на едни от най-добрите български енолози, са гаранция за създаването на вина с висок потенциал и международно признание. Винарната притежава над 5500 дка собствени лозови масиви и е сред утвърдените имена на българската винена сцена.

С CATHERINA Sauvignon Blanc Katarzyna Estate отваря нова страница в своята история – страница, в която българският винен дух среща вдъхновението на най-емблематичните винени региони по света.

