Ченгета менте обират апартаменти в София
Докато искат чаша с вода
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Докато искат чаша с вода
Един със сигурност е сътрудничел на ДАНС
Цитират се доклади на украинското разузнаване
Разцеплението е по оста Русия - Запада
Видинският митрополит се произнесе
Какъв е почеркът на разстрела
Коментар за бъдещото НС
Маскирани като служители на ГДБОП крадат телефони
Съдът решава дали двете топченгета, хванати с белязани пари, остават в ареста
Апелативният съд в Пловдив потвърди 6-годишните присъди на Стефан Модев и Петър Атанасов
През 1991-92 службите разработвали оръжейния бос
Когато тръгне ченгеджийницата в държавата, всичко друго замира
Правилата на нашата организация са написани от Иисус Христос и не подлежат на промяна Хора с долни помисли забъркаха интрига в Рибната църква в Асено...
Полицай се хвалил, че има собствена марка пико на пазара Полицаите Николай Апостолов и Божидар Милев, които бяха арестувани заради търговия с дрога п...
Протестът продължи въпреки върнатите привилегии Чантаджии в МВР стоят зад полицейския протест. Той ескалира, въпреки че премиерът Бойко Борисов върна...
Щом напуснали МВР и двамата тръгнали на гурбет Двама бивши полицаи минаха от другата страна на барикадата и се превърнаха в престъпници. 43-годишният...
Пловдив. Общо девет преподаватели от Университета по хранителни технологии и Аграрния университет в Пловдив са били агенти на комунистическата Държавн...
Кирил Ефремов влезе в ролята на детектив на нетрадиционна премиера на книга. Той и други родни звезди разиграха преди вечер част от сюжета на криминал...
Жалват се срещу охранителна фирма, спекулирала с марката на МВР
Враца. „Служители на полицията във Враца лобират за частни охранителни фирми". Това се казва в сигнал до министъра на вътрешните работи Цветлин Йовчев...