Всичко за Ченгета

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Атакуват ме агенти на ДС

Атакуват ме агенти на ДС

Правилата на нашата организация са написани от Иисус Христос и не подлежат на промяна Хора с долни помисли забъркаха интрига в Рибната църква в Асено...

23 юни | 18:15
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Кирил Ефремов стана ченге

Кирил Ефремов стана ченге

Кирил Ефремов влезе в ролята на детектив на нетрадиционна премиера на книга. Той и други родни звезди разиграха преди вечер част от сюжета на криминал...

05 март | 19:20
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