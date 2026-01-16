Легендарни ченгета разкриха кой е фалшивият Путин

Руският президент Владимир Путин със сигурност използва двойници, за да избегне опити за покушение, като част от строгия протокол за сигурност на Русия.

За самия Путин използването на „дубльори“ се е превърнало в рутинна практика. Това заяви бившият директор на MI6 и служител на британското разузнаване Ричард Диърлав пред The Sun.

Той цитира доклади на украинското разузнаване, показващи, че двойници на Путин се появяват публично. Според Диърлав тази информация е точна и дали „фалшивият“ лидер на Кремъл ще се появи публично зависи от обстоятелствата.

Западни анализатори и официални лица смятат, че рискът от атака срещу Путин се е увеличил с началото на войната в Украйна. Украинските разузнавателни служби многократно са демонстрирали способността си да извършват удари на руска територия, което е засилило опасенията в Кремъл относно уязвимостта на техния лидер.

„Той би бил и мишена за дронове за украинците, ако можеха да знаят точно къде и кога ще отиде“, обясни Диърлав.

Според него Путин не използва двойници по време на дипломатически контакти или важни срещи, тъй като там би било доста трудно да се поддържа измамата.

„Двойници не се използват по време на лични срещи, тъй като е много трудно да имитираш Путин, когато си толкова близо“, обясни офицерът.

Ситуацията обаче е различна, когато например ръководителят на Кремъл се разхожда из фабрика или детска площадка, особено ако става въпрос за събитие на открито. Тогава човек не може да бъде сигурен, че околността ще бъде напълно контролирана, особено от атака с дрон.

Изданието цитира и доклад от 2023 г. на японската телевизионна мрежа TBS, който използва изкуствен интелект за изследване на разпознаването на лица и тела.

В него експертите заключават, че истинският Путин е присъствал на парада на Червения площад на 9 май, но 11 месеца по-рано „различен Путин“ вероятно е инспектирал Кримския мост. Технологията е установила сходство от малко над 50%.

