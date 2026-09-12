Фалшивият милион евро бил първият за печатницата в Румъния
Задържани бяха 2 българи
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Задържани бяха 2 българи
Цитират се доклади на украинското разузнаване
Общо във връзка със случая са задържани петима души, а двама се издирват
Ето как се изказа тя за лъжите в нета
По какъв начин става измамата
Как се намират пропуските
Хванаха жена, използвала го 18 години
Най-вероятно количествата са били внесени от Солун
Какво се е случило на 21 ноември
Контролните органи трябва да направят спешна проверка
Двама българи са се опитали да влязат в Гърция през ГКПП „Промахон” с фалшиви резултати
Към писмото има прикрепен 1 файл, съдържащ зловреден код
Те са арестувани на летище София
Това е по-ниска цена от тази на истинския тест, който е над 100 лева
Трифонов се кани да прави нов концерт, но не се знае кога
На една година лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок бе осъдена лекарката от Търговище, която преди две седмици взе подкуп от 200 лева от...
Сигналът за бомба на борда на самолета на „Air France", кацнал извънредно в Кения днес, е фалшив. Това обяви по време на пресконференция изпълнителния...
Анонимен сигнал за поставено взривно вещество опразни сградата на Софийски районен съд до „Римската стена", съобщава bTV. Около 13.15 часа на телефон...
11 души загинаха, а други 6 бяха хоспитализирани, вследствие на отравяне с фалшив алкохол в село в Източна Русия, съобщиха руските власти, цитирани от...
Сливен. Производител на водка менте е заловен край Сливен. 36-годишният Николай Д. е хванат между селата Самуилово и Панаретовци, съобщиха от полицият...