Фалшивият милион евро бил първият за печатницата в Румъния

В Румъния е открита печатницата за фалшивите над 1 млн. евробанкноти, установени при акция на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) у нас. Печатницата се е намирала близо до границата, съобщи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев на брифинг съвместно с прокурор Десислава Петрова, говорител на Софийска градска прокуратура и гл. комисар Мартин Златков, директор на ГДБОП.

При акцията на ГДБОП вчера у нас бяха задържани няколко души, като у тях бяха открити над 1,2 млн. фалшиви евро, както и 1 кг кокаин.

Става въпрос за международна престъпна група. В Румъния днес е задържан смятаният за организатор, каза още Кандев, като общо задържаните стават петима – двама българи, двама румънци и италианец.

Според Георги Кандев установените фалшиви евро са първото производство от нелегалната печатница. След проверка на ГДБОП в БНБ са установени само две бройки от фалшивите банкноти, които са били засечени досега.

На въпрос дали парите са били подготвяни във връзка с евентуално купуване на гласове за изборите, Георги Кандев отговори, че се работи по всички версии.

Работата по разследване на групата започва преди месец съвместно с румънската полиция. Единият от задържаните има криминална проявява отпреди 30 г., която е свързана с Румъния и наркотици.

Прокурор Десислава Петрова каза, че в момента се подготвя от наблюдаващия прокурор предявяване на обвинение на задържаните, а впоследствие ще се реши дали и какви мерки за неотклонение ще бъде поискано да им бъдат наложени от съда. Тя добави, че при акцията са извършени 11 претърсвания и изземвания в автомобили и жилища.

