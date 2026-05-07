Иран го направи! Драматична промяна на Ормузкия проток

Иран формира нова държавна агенция, която да проверява и облага с такси корабите, преминаващи през Ормузкия проток, съобщи в четвъртък компанията за морска информация "Лойдс лист интелиджънс" (Lloyd's List Intelligence), цитирана от Асошиейтед прес.

Усилията на Иран да формализира контрола си над ключовия за енергийните доставки проток породиха нови опасения за международното корабоплаване, от което зависи световната търговия, посочва АП, предава БТА.

Агенцията, наречена „Управление на протока на Персийския залив“, „се позиционира като единствения легитимен орган, който може да дава разрешение на корабите за преминаване през протока“, обясниха от "Лойдс лист интелиджънс" на онлайн брифинг.

Компанията съобщи, че иранската агенция им е изпратила формуляр за кандидатстване за кораби, които искат да преминат през Ормузкия проток.

Иран на практика затвори ключовия за енергийни доставки от региона морски маршрут, през които обичайно биват транспортирани петрол, газ, торове и други суровини, докато САЩ са наложили блокада на иранските пристанища.

Прекъсванията на корабоплаването през Ормузкия проток причини скок в цените на петрола и разтърси световната икономика.

Новата иранска агенция формализира съществуващ, макар и неясен, плавателен коридор, който води корабите през северните води на протока близо до иранското крайбрежие. Иран контролира кои кораби имат право да преминават и, поне на някои от тях, налага такса съобразно товара им.

Експерти по морско право твърдят, че изискванията на Иран за проверка или облагане с такси на корабите нарушават международното право. Конвенцията на ООН по морско право призовава страните да осигуряват мирно преминаване на търговски съдове през териториалните си води.

