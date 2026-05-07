Шок. Крокодил изяде хора с обувките

В продължение на седмица полиция издирва Габриел Батиста - управител на хотел и спортен бар в Южна Африка. Мъжът изчезва, след като автомобилът му се поврежда, докато се движи по мост, разказва Флагман.

Реката преляла от коритото си и силното течение блъснало превозното средство в скалите. По-късно колата била намерена празна. Полицията подозирала, че Батиста се е опитал да се спаси от превозното средство и че е бил отнесен от реката. Мъжът бил обявен за изчезнал.

Местните власти претърсват околността.

„От дрон наблюдавахме няколко крокодила на около 60 метра от моста и идентифицирахме конкретен крокодил, за който бяхме 100% сигурни, че е изял мъжа“, коментира командирът на полицейския водолазен екип, капитан Йохан Потгитер.

Крокодилът не помръдвал, останал извън водата и имал огромен корем. 500-килограмовото животно било застреляно от снайперист и извадено с хеликоптер.

Потгитер се спуснал към трупа на крокодила. „Въжето ме спусна право върху муцуната му. Така че някак си се надявах, че наистина е напълно мъртъв“, казва командирът.

Следователите разрязали корема на крокодила и направили ужасяващо откритие - в стомаха му имало останки. ДНК анализът все още продължава.

Полицията очевидно е спряла „човекоядец“: В крокодила са открити и шест чифта обувки – нито един от тях не е принадлежал на управителя на хотела.

Властите сега преглеждат сигнали за изчезнали лица, за да идентифицират други потенциални жертви на животното.

