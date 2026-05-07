Големият ден! Радев обявява министрите

17 часа, 7 май. Днес е големият ден, в който президентът Илияна Йотова ще връчи първия мандат за съставяне на правителство на най-голямата политическа сила в Народното събрание - "Прогресивна България".

"Имам уверението на първата политическа сила, че ще дойде с изпълнен мандат", каза Йотова след края на консултациите с парламентарно представените партии в 52-рото Народно събрание, които се състояха във вторник. Това означава, че днес в залата на "Дондуков" 2 ще влезе бъдещият премиер Румен Радев, който ще получи папката с мандата и веднага ще съобщи имената на министрите в кабинета си. Очаква се утре, 8 май, правителството да положи клетва в Народното събрание.

В същото време обаче за петък, 8 май, в Народното събрание е обявен парламентарен контрол на служебните министри, така че съобщаването на министрите и клетвата им може да остане за началото на следващата седмица.

След маратона от консултации, продължили цял ден, Йотова посочи, че е получила уверението на първата политическа сила в новото Народно събрание, че мандатът ще бъде изпълнен, и изрази надежда, че съставът на проектокабинета ще бъде гласуван още този петък. „Очакваме още следващата седмица ще заработи и новото българско правителство“, каза още тя.

Искам да благодаря на всички парламентарно представени партии, на ръководствата на парламентарните групи, на представителите на политическа партия „Възраждане“, че дойдоха днес и участваха в консултациите, посочи президентът във вторник. „Всички те дойдоха не за да изпълнят своето формално задължение, консултациите бяха много съдържателни. Всички дойдоха с готови законодателни програми“, подчерта още държавният глава. Тя изрази очакване Народното събрание да започне интензивна работа още през следващата седмица.

Общо беше становището, че трябва да се гласува държавен бюджет за половин година, който да прекърши инфлационната спирала и да помогне на най-уязвимите и социалнослабите, посочи Илияна Йотова. По думите й на консултациите всички партии са изразили становище, че социални мерки не бива да се реализират с цената на повишени данъци, а социалните плащания следва да бъдат изпълнявани, както досега. На консултациите всички участници бяха категорични, че България трябва да направи и невъзможното, за да получи плащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост, защото те ще бъдат основна гаранция за стабилността на бюджета, посочи още президентът.

Реформата в съдебната система е вторият основен приоритет, заяви Илияна Йотова, като отбеляза, че политическите партии в новия парламент имат различни виждания за нейното осъществяване. „Общо е мнението, че най-важната първа стъпка ще бъде смяната на Висшия съдебен съвет и изборът на нови членове при ясни, прозрачни и категорични критерии“, допълни тя.

Държавният глава изрази надежда, че гледните точки на консултациите ще бъдат основа за добра дискусия в Народното събрание, като оттук нататък ще се наблюдава нормализация на политическия диалог в рамките на парламента, но и в комуникацията между отделните институции.

