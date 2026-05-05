Плугчиева: Радев ще запази курса и ще засили ролята на България

Секретарят на президента по външната политика Меглена Плугчиева очерта в интервю за бТВ очакванията за силно и последователно външнополитическо управление при Румен Радев, като подчерта, че България ще запази ясната си евроатлантическа ориентация и ще засили ролята си в ключови европейски процеси. Според нея страната ще продължи да бъде активен участник в международните формати и ще отстоява стратегическите си интереси чрез по-прагматичен подход.

Плугчиева акцентира върху необходимостта от стабилност, предвидимост и активна дипломация. Очакванията са България да бъде по-видима и по-влиятелна на европейската сцена.

Радев и външнополитическата линия на България

По думите на Плугчиева няма да има отклонение от досегашния стратегически курс на страната. „Тези спекулации и клишета са крайно несъстоятелни“, заяви тя по повод твърдения за промяна в ориентацията на България. Тя подчерта, че членството в Европейския съюз и НАТО остава безспорен приоритет, както за институциите, така и за обществото.

Плугчиева акцентира, че управлението на Румен Радев ще се отличава със по-прагматичен и рационален подход във външната политика, освободен от идеологически клишета. Според нея подобен модел вече се подкрепя и от други европейски държави като Словакия и Германия, където също се търси по-икономически ориентирана дипломация.

Тя подчерта, че именно този прагматизъм е в интерес на България и ще позволи по-ефективно участие в европейските процеси и защита на националните приоритети. В този контекст се очаква страната да засили ролята си в стратегически проекти и регионално сътрудничество.

Активна роля на България на европейската сцена

Плугчиева даде висока оценка за участието на президента Илияна Йотова във форума на Европейската политическа общност в Армения, като подчерта, че България е била представена активно и уверено. Според нея това е ясен знак за промяна в поведението на страната на международната сцена.

Тя отбеляза, че българската страна е поставила ключови инфраструктурни и енергийни проекти, сред които коридор номер 8, свързващ Адриатическо и Черно море, както и идеята за Дунав мост 3 със Румъния. Особено внимание е било отделено на вертикалния газов коридор, който има стратегическо значение за региона на Югоизточна и Централна Европа.

Според Плугчиева именно чрез подобни инициативи България може да затвърди позициите си и да играе по-активна роля в европейските процеси, особено в условията на засилена геополитическа нестабилност.

Форумът в Армения и европейската перспектива

Форумът на Европейската политическа общност, иницииран от френския президент Еманюел Макрон през 2022 година, има за цел да засили диалога между страните от Европейския съюз и държавите извън него. По думите на Плугчиева това е важна платформа за ускоряване на процесите на сътрудничество и интеграция.

Тя подчерта значението на формата за страните от Западните Балкани, които от години са кандидати за членство. Форумът дава възможност за директни контакти, обсъждане на проекти и изграждане на партньорства.

За първи път срещата се проведе в Армения, като участие взе и канадският премиер Марк Карни - знак за разширяване на инициативата отвъд европейския континент.

Енергетика, икономика и нови предизвикателства

Сред основните теми на срещата са били енергетиката, свързаността и съвместните действия на европейските държави, особено на фона на международните конфликти и последствията от тях. Плугчиева подчерта, че енергийният въпрос остава ключов за сигурността и икономическата стабилност на Европа.

Тя изрази сериозна тревога от състоянието на европейската икономика, като отбеляза, че Европейският съюз губи конкурентоспособност. Особено притеснителна е ситуацията в Германия, която традиционно е двигател на европейската икономика.

Според Плугчиева България трябва да заложи на развитие на икономиката, за да гарантира устойчив растеж и социална стабилност. Тя посочи енергетиката и IT сектора като ключови области, в които страната има потенциал. Възстановяването на производството също е сред основните приоритети.

