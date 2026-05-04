Линейка прибра Волен Сидеров

Неочаквана сцена се разигра днес в самото сърце на София. Бившият народен представител и лидер на партия „Атака“ Волен Сидеров бе забелязан в крайно притеснително физическо състояние, което наложи намесата на спешна медицинска помощ.

Сигнали от граждани

Инцидентът е станал в градинката срещу Министерството на отбраната. Случайни минувачи първи забелязали политика, който се движел нестабилно и проявявал видими признаци на неразположение. Според информация на NewsNow, свидетели описват поведението му като „дезориентирано“, като Сидеров е залитал и е изглеждал неспособен да координира движенията си.

Намеса на медицинските екипи

На мястото веднага се е събрала група от хора, част от които са изразили сериозна загриженост за здравето му. Снимки от агенция Булфото потвърждават, че на място е пристигнала линейка, в която Сидеров е бил качен за преглед и транспортиране към болнично заведение.

Неяснота около причините

За момента липсва официално изявление от страна на институциите или близки до политика. Остава неясно дали внезапното влошаване на състоянието му е резултат от хроничен здравословен проблем, преумора или друг външен фактор. Спекулациите сред преминаващите са разнопосочни, но официална диагноза все още не е оповестена.

Това не е първият път, в който Волен Сидеров попада в центъра на общественото внимание заради нетрадиционно поведение, но днешната ситуация изглежда по-скоро като здравословен спешен случай, отколкото като политическа проява.

