Политолог разкри за министрите на Радев. 3 приоритета пред новата власт

Тези избори бяха преломни. Българите гласуваха за стабилност и я получиха. По този начин се приключва един политически цикъл. Това коментира политологът от агенция „Мяра” Светлин Тачев в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS. Според него страната ни е изправена пред възможността да влезе в пътя на нормализацията след години на сътресения.

Относно процедурата по консултации при държавния глава, Светлин Тачев посочи че „този път няма интригата от предишни избори, просто защото е ясно кой ще състави правителство“. Той допълни, че „Прогресивна България“ разполага с нужното мнозинство и оттук насетне най-важното е как кабинетът ще се справи с натрупаните очаквания. Относно персоналния състав на министрите политологът отбеляза, че Румен Радев вероятно залага на кадри, с които е работил до момента и на хора, които вече са били част от неговите служебни кабинети.

Според експертът едно от най-големите изпитания пред новата власт ще бъде социално-икономическата ситуация. Тачев подчерта, че „поскъпването на основни стоки и услуги, скокът в цените, съдебната реформа и бюджетът“ са трите неща, които гражданите очакват най-силно.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com