България в енергийната игра. Йотова с ключово послание

Президентът Илияна Йотова заяви, че вертикалният газов коридор има ключово значение за енергийната сигурност на Европа и за стабилността на региона. Изказването беше направено в Ереван по време на срещата на върха на Европейската политическа общност.

По думите на държавния глава проектът има не само икономическо, но и силно политическо значение на фона на нарастващите геополитически напрежения. Темата се очерта като една от водещите в разговорите между европейските лидери.

В дискусията участваха представители на няколко държави, сред които Гърция, Румъния, Сърбия, Молдова и Украйна. Общата позиция е, че вертикалният газов коридор е стратегически инструмент за диверсификация на доставките и намаляване на зависимостите. Проектът свързва ключови маршрути и позволява по-гъвкаво разпределение на природния газ в региона.

Президентът подчерта, че България има водеща роля в развитието на тази инфраструктура. Тя посочи, че „Булгартрансгаз“ е сред инициаторите на проекта и първи е започнал целенасочени инвестиции за неговото реализиране. Това поставя страната ни в центъра на енергийните процеси в Югоизточна Европа.

Йотова представи и конкретни планове за разширяване на газопреносната мрежа. През тази година се предвижда увеличаване на капацитета от Гърция към България, което ще позволи по-големи доставки от терминалите за втечнен газ. Паралелно се планира и разширяване на връзките към Румъния, за да се осигури по-силен поток към Източна и Централна Европа.

В по-дългосрочен план до 2027 г. се очаква увеличение на капацитета при междусистемната точка в Стара Загора. Тези стъпки са част от по-широка стратегия за утвърждаване на България като регионален газов център. Според президента страната вече играе съществена роля по оста север-юг.

„Вертикалният газов коридор не е просто система от тръбопроводи, а символ на общия ни ангажимент към енергийна независимост и сигурност“, заяви президентът Йотова. Тя подчерта значението на партньорството и инвестициите в инфраструктура като основа за устойчиво енергийно бъдеще.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com