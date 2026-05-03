Йотова на ключова среща в Ереван. Европа търси единство и сигурност

Президентът Илияна Йотова участва в Осмата среща на върха на Европейската политическа общност, която се провежда в Ереван. Форумът събира близо 50 държавни и правителствени ръководители и поставя акцент върху темите за единството, стабилността и сигурността на континента.

За първи път в срещата се включва и държава извън Европа - Канада, представена от министър-председателя Марк Карни. Участието разширява формата на инициативата и показва стремеж към по-широко международно сътрудничество.

В рамките на визитата си Йотова провежда двустранни разговори с президента на Армения Вахагн Хачатурян и с министър-председателя Никол Пашинян. В програмата е включено и посещение на 131-во Основно училище „Пейо Яворов“ в Ереван, където се изучава български фолклор и се поддържат културни връзки между двете страни.

Фокусът на българското участие е поставен върху стратегически теми като енергетиката и транспортната свързаност. В понеделник президентът ще се включи в дискусия на високо ниво, посветена на т.нар. Вертикален газов коридор - инициатива, насочена към диверсификация на доставките и укрепване на енергийната сигурност в Югоизточна, Източна и Централна Европа.

Йотова ще участва и в събитие в рамките на инициативата „Европейска коалиция срещу употребата на наркотици“, където се очаква да бъдат обсъдени общи политики за противодействие на разпространението на наркотични вещества. В основните дискусии на форума българската позиция ще бъде насочена към подобряване на свързаността и устойчивостта на европейската инфраструктура.

Предвидена е и среща с президента на Гърция Константинос Тасулас, която ще допълни двустранния дневен ред на българската делегация в рамките на срещата.

