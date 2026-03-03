Илияна Йотова: Свободата ни беше извоювана, не подарена

България отбелязва 148 години от Освобождението - ден, който обединява българите у нас и зад граница и връща страната ни на световната политическа карта. В интервю за многоезичната програма на Радио България президентът Илияна Йотова заяви, че свободата ни не е получена даром, а е извоювана със усилията и жертвите на поколения българи. Държавният глава подчерта, че 3 март е не само историческа дата, а траен белег върху националното съзнание.

Йотова посочи, че 3 март е денят на нашата свобода, но и ден, в който всички българи - независимо дали живеят в България или по всички краища на света - подават ръка един към друг и се връщат към историята си. По думите й датата от преди 148 години е оставила отпечатък не само върху историческия ход на страната, но и върху самото ни усещане като народ. Тя подчерта, че това е денят, в който България отново се появява на политическата карта след петвековно османско владичество и поставя началото на Третата българска държава.

Президентът категорично отхвърли твърденията, че свободата ни е била подарена. „България заслужи своята свобода, тя я извоюва“, заяви Йотова и подчерта, че Руско-турската освободителна война е финалът на дълъг процес на национално пробуждане и съпротива. Според нея този исторически етап не може да бъде разглеждан изолирано от усилията на самия български народ.

В изявлението си тя напомни за съхранението на българската идентичност през вековете, за ролята на Българската православна църква и манастирите като духовни крепости на българщината. Йотова открои и мощта на Българското възраждане - развитието на просветата, културата и национално-освободителното движение, както и героизма на участниците в Априлското въстание, които привличат вниманието на Европа към съдбата на един малък, но решителен народ.

Според президента именно съчетанието на духовна устойчивост, интелектуално пробуждане и въоръжена съпротива довежда до историческия поврат, след който България възстановява държавността си. Днес, подчерта тя, можем да говорим за нация и за възраждане на една от най-старите държавни традиции в Европа - традиция, която продължава да определя националната ни идентичност.

