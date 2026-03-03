Гюров: Свободата е решение, което трябва да се отстоява

Свободата е въпрос, който ни се задава всеки ден. И решение, което трябва да се отстоява. Това каза служебният премиер Андрей Гюров по случай националния празник на България. Изявлението му за Трети март е публикувано в официалната фейсбук страница на Министерския съвет.

По думите на министър-председателя свободата е избор, който е "понякога неудобен". Избор да мислим, да не мълчим, да не се страхуваме от собствената си отговорност, посочва Гюров. "Най-лесно е да приемем, че свободата е даденост. Най-трудно е да признаем, че тя зависи от нас", добавя той.

"Всяко поколение има своето освобождение и своето изпитание. Понякога то идва под формата на избори. На една бюлетина. На едно решение дали ще участваш, или ще гледаш отстрани", коментира Гюров.

Служебният премиер подчертава, че свободата е действие. Той припомня, че на Трети март си спомняме онези, които са мечтали да бъдат свободни. "Утре някой ще си спомня дали ние сме избрали да бъдем", допълва Андрей Гюров.

Днес се отбелязват 148 години от Освобождението на България. Събития по случай националния празник ще има в цялата страна.

